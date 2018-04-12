Звезда "Игры престолов" сыграет лепрекона в новой чёрной комедии

Актёр также выступит продюсером ленты. За сценарий отвечает Эндрю Додж. Режиссёр Джон С. Бейрд решил продолжить снимать фильмы в жанре "чёрная комедия".

В центре сюжета окажется авантюрист, ведомый желанием крайне изощренного мщения. В качестве прикрытия он использует образ лепрекона.

До этого режиссёр снимал фильм "Грязь", который принёс ему успех. Он успел поработать над сериалами "Винил", "Накорми зверя" и "Умираю со смеху".