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Регион
Опубликовано 12 апреля 2018, 11:29

Звезда "Игры престолов" сыграет лепрекона в новой чёрной комедии

Самый знаменитый низкий актёр Питер Динклэйдж примет участие в новом фильме Джона С. Бейрда.

Фото: &copy;&nbsp;Taylor Jewell / Invision / AP

Фото: © Taylor Jewell / Invision / AP

Актёр также выступит продюсером ленты. За сценарий отвечает Эндрю Додж. Режиссёр Джон С. Бейрд решил продолжить снимать фильмы в жанре "чёрная комедия".

В центре сюжета окажется авантюрист, ведомый желанием крайне изощренного мщения. В качестве прикрытия он использует образ лепрекона.

До этого режиссёр снимал фильм "Грязь", который принёс ему успех. Он успел поработать над сериалами "Винил", "Накорми зверя" и "Умираю со смеху".

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Сергей Сурепин
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