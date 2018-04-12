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Опубликовано 12 апреля 2018, 09:58

Netflix объявил бойкот Каннскому фестивалю

Американский стриминговый сервис Netflix принял решение отказаться от участия в Каннском кинофестивале.

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo / Lionel Cironneau

Фото: © AP Photo / Lionel Cironneau

Причиной решения компании стали правила фестиваля. Согласно ним, фильмы, которые не демонстрируются в широком прокате во Франции, не могут участвовать в конкурсной программе.

Наши фильмы не проходят квалификацию на участие в конкурсе Каннского кинофестиваля. Не думаю, что есть основания для того, чтобы ехать туда без участия в конкурсе

Тед Сарандос, директор Netflix по контенту

Руководитель фестиваля Тьерри Фремо заявил, что организаторы отказали Netflix в участии, так как фильмы онлайн-кинотеатра не демонстрируются во французских кинотеатрах. Помимо того, компания не планирует следовать французскому законодательству, требующему обеспечить задержку показа фильмов на своей платформе минимум на 36 месяцев после показа в кинотеатрах.

Также Фремо добавил, что фильмы фирмы могут участвовать во внеконкурсной программе.

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Сергей Сурепин
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