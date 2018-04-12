Госдума ужесточила ответственность за нарушения при госзакупках
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Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли закон, который усиливает уголовную ответственность за злоупотребления и нарушения в госзакупках.
Согласно закону, подобные нарушения будут караться штрафом в размере 200 тысяч рублей или лишением свободы сроком до трёх лет. Кроме того, виновнику могут запретить занимать определённые должности до трёх лет.
Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников добавил, что этот законопроект поможет установить более эффективный механизм в борьбе с коррупцией в сфере госзакупок.