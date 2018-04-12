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Регион
Опубликовано 12 апреля 2018, 11:25

Госдума ужесточила ответственность за нарушения при госзакупках

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли закон, который усиливает уголовную ответственность за злоупотребления и нарушения в госзакупках.

Согласно закону, подобные нарушения будут караться штрафом в размере 200 тысяч рублей или лишением свободы сроком до трёх лет. Кроме того, виновнику могут запретить занимать определённые должности до трёх лет.

Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников добавил, что этот законопроект поможет установить более эффективный механизм в борьбе с коррупцией в сфере госзакупок.

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Янковская Ольга
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