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Регион
Опубликовано 12 апреля 2018, 12:19

Госдума приняла закон об удалении из Интернета порочащей честь информации

Фото: &copy;REUTERS/Kacper Pempel

Фото: ©REUTERS/Kacper Pempel

Если по истечении срока данные не удаляют, судебный пристав выносит постановления о взыскании исполнительского сбора и об ограничении доступа к такого рода сведениям.

Депутаты Госдумы во время заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому предлагается удалять распространённые в Сети сведения, которые порочат честь, достоинство или деловую репутацию. Законопроект внесли депутаты от партии "Единая Россия" во главе с Василием Пискаревым.

Согласно нововведениям, если порочащую информацию не удаляют и не предпринимают мер для прекращения её распространения, то судебный пристав выносит постановления о взыскании исполнительского сбора и ограничении доступа к сведениям, которые распространяются в Интернете.

По замыслу инициаторов, так будут защищаться права и законные интересы тех, чьим чести, достоинству и доброму имени был нанесён ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации.

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Арина Демидова
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