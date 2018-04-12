Госдума приняла закон об удалении из Интернета порочащей честь информации

Если по истечении срока данные не удаляют, судебный пристав выносит постановления о взыскании исполнительского сбора и об ограничении доступа к такого рода сведениям.

Депутаты Госдумы во время заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому предлагается удалять распространённые в Сети сведения, которые порочат честь, достоинство или деловую репутацию. Законопроект внесли депутаты от партии "Единая Россия" во главе с Василием Пискаревым.

Согласно нововведениям, если порочащую информацию не удаляют и не предпринимают мер для прекращения её распространения, то судебный пристав выносит постановления о взыскании исполнительского сбора и ограничении доступа к сведениям, которые распространяются в Интернете.