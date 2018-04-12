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Опубликовано 12 апреля 2018, 12:23

Российский косплей главной героини сериала "Игра престолов" потряс Интернет

Фото: &copy;&nbsp;vk.com/Polina Shlyachina Cosplay

Фото: © vk.com/Polina Shlyachina Cosplay

В роли бурерождённой выступила москвичка Полина Шлячина. Девушке удалось точно передать образ Дейенерис.

В Сети появился новый косплей от российской модели. В этот раз девушка примерила на себя образ Дейенерис, главной героини сериала "Игра престолов".

Её образ повторила москвичка Полина Шлячина. Ранее она уже косплеила Джинкс и Гаечку. Пользователи в Сети восторженно восприняли фотосессию.

Напомним, сейчас продолжается работа над финальным сезоном сериала. Точной даты выхода нет.

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Сергей Сурепин
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