Названы пять самых провальных фильмов 2017 года
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Журналисты Deadline провели тщательное исследование кинорынка. Они определили пять самых провальных фильмов минувшего года, которые не окупились в прокате.
Антирейтинг возглавляет псевдоисторическая драма Гая Ричи "Меч короля Артура". Режиссёр снял фильм с прицелом на создание новой серии, однако критики навали фильм "винегретом". Сборы оказались провальными, фильм потерял более 153 миллионов долларов.
На втором месте находится фильм "Монстр-траки", убытки которого составили 123 миллиона долларов. На третьем месте расположился кинопровал "Обещание" с Кристианом Бейлом. Убытки составили 102 миллиона долларов.
Четвёртое и пятое места заняли фильмы "Великая стена" и "Геошторм". Они потеряли 74 и 71 миллион долларов соответственно.