Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 апреля 2018, 13:03

Названы пять самых провальных фильмов 2017 года

Фото: &copy;&nbsp;kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Журналисты Deadline провели тщательное исследование кинорынка. Они определили пять самых провальных фильмов минувшего года, которые не окупились в прокате.

Антирейтинг возглавляет псевдоисторическая драма Гая Ричи "Меч короля Артура". Режиссёр снял фильм с прицелом на создание новой серии, однако критики навали фильм "винегретом". Сборы оказались провальными, фильм потерял более 153 миллионов долларов.

На втором месте находится фильм "Монстр-траки", убытки которого составили 123 миллиона долларов. На третьем месте расположился кинопровал "Обещание" с Кристианом Бейлом. Убытки составили 102 миллиона долларов.

Четвёртое и пятое места заняли фильмы "Великая стена" и "Геошторм". Они потеряли 74 и 71 миллион долларов соответственно.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • США
  • В мире
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar