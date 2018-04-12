Названы пять самых провальных фильмов 2017 года

Журналисты Deadline провели тщательное исследование кинорынка. Они определили пять самых провальных фильмов минувшего года, которые не окупились в прокате.

Антирейтинг возглавляет псевдоисторическая драма Гая Ричи "Меч короля Артура". Режиссёр снял фильм с прицелом на создание новой серии, однако критики навали фильм "винегретом". Сборы оказались провальными, фильм потерял более 153 миллионов долларов.

На втором месте находится фильм "Монстр-траки", убытки которого составили 123 миллиона долларов. На третьем месте расположился кинопровал "Обещание" с Кристианом Бейлом. Убытки составили 102 миллиона долларов.