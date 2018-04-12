Грядущий финал "Ходячих мертвецов" завершит восьмилетнюю эпоху в истории сериала

Авторы популярного сериала заявили о том, что девятый сезон будет абсолютно другим.

Бывший шоураннер "Ходячих мертвецов" Скотт Гимпл рассказал, что в девятом сезоне сериал ожидает частичный перезапуск. В новом эпизоде сойдутся разом все герои шоу.

Это будет не просто эпизод, который завершит историю. В следующем году будет практически новое шоу. Будет другой, более масштабный сюжет Скотт Гимпл, глава развития "Ходячих мертвецов"

Также Гимпл обещает, что эпизод не будет просто битвой в стиле "стенка на стенку". Сценаристы большое внимание уделили завершению сюжетных арок отдельных героев. По словам Гимпла, нас ждёт философский сдвиг в восприятии шоу.