Звезда Голливуда лишилась 450 миллионов долларов из-за сексуальных домогательств

Компания Warners Bros. окончательно разорвала соглашение с Бреттом Рэтнером из-за последнего скандала с сексуальными домогательствами.

Фирма не будет продлевать 450-миллионный контракт с компанией RatPac-Dune. Её основатель — режиссёр и продюсер Бретт Рэтнер. Причина — многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах в его адрес.

В ноябре прошлого года несколько актрис (в том числе Оливия Манн и Эллен Пейдж) сообщили о непристойном поведении Рэтнера. Он домогался актрис.