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Опубликовано 12 апреля 2018, 12:38

Звезда Голливуда лишилась 450 миллионов долларов из-за сексуальных домогательств

Фото: &copy;&nbsp;Willy Sanjuan / Invision / AP

Фото: © Willy Sanjuan / Invision / AP

Компания Warners Bros. окончательно разорвала соглашение с Бреттом Рэтнером из-за последнего скандала с сексуальными домогательствами.

Фирма не будет продлевать 450-миллионный контракт с компанией RatPac-Dune. Её основатель — режиссёр и продюсер Бретт Рэтнер. Причина — многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах в его адрес.

В ноябре прошлого года несколько актрис (в том числе Оливия Манн и Эллен Пейдж) сообщили о непристойном поведении Рэтнера. Он домогался актрис.

Напомним, RatPac-Dune подписала контракт с фирмой Warners Bros. в 2013 году. Срок действия договора истекает этой весной. Соглашение распространялось в общей сложности на 70 фильмов, последним из которых стал "Рэмпейдж" с Дуэйном Джонсоном.

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Сергей Сурепин
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