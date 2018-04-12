Звезда Голливуда лишилась 450 миллионов долларов из-за сексуальных домогательств
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Компания Warners Bros. окончательно разорвала соглашение с Бреттом Рэтнером из-за последнего скандала с сексуальными домогательствами.
Фирма не будет продлевать 450-миллионный контракт с компанией RatPac-Dune. Её основатель — режиссёр и продюсер Бретт Рэтнер. Причина — многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах в его адрес.
В ноябре прошлого года несколько актрис (в том числе Оливия Манн и Эллен Пейдж) сообщили о непристойном поведении Рэтнера. Он домогался актрис.
Напомним, RatPac-Dune подписала контракт с фирмой Warners Bros. в 2013 году. Срок действия договора истекает этой весной. Соглашение распространялось в общей сложности на 70 фильмов, последним из которых стал "Рэмпейдж" с Дуэйном Джонсоном.