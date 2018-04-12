Смурфы наступают? В Стокгольме на стене дома появился гигантский синий пенис

В центре Стокгольма появилось новое произведение стрит-арта от шведской уличной художницы Каролины Фалкхольт, которая также известна под псевдонимом Блю, сообщает Aftonbladet.

Во всю стену пятиэтажного дома изображён эрегированный пенис синего цвета. По словам художницы, таким образом она хочет заставить зрителей задуматься.

— Секс — очень важная тема, которую почему-то всегда считали слишком грязной для обсуждения, — заявила художница.