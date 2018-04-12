Главу КПРФ Геннадия Зюганова прооперировали в Москве
Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов
Главе КПРФ Геннадию Зюганову провели сложную операцию из-за обострения хронического заболевания, передаёт телеграм-канал Mash. Сейчас политик находится в реанимации одной из московских больниц.
Состояние лидера коммунистов оценивается как стабильное.
Редакция Лайфа желает Геннадию Зюганову скорейшего выздоровления.
На официальном уровне в КПРФ информацию о госпитализации не подтверждают.