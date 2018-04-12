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Опубликовано 12 апреля 2018, 19:34

Главу КПРФ Геннадия Зюганова прооперировали в Москве

Фото: &copy; Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов

Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов

Главе КПРФ Геннадию Зюганову провели сложную операцию из-за обострения хронического заболевания, передаёт телеграм-канал Mash. Сейчас политик находится в реанимации одной из московских больниц.

Состояние лидера коммунистов оценивается как стабильное.

Редакция Лайфа желает Геннадию Зюганову скорейшего выздоровления.

На официальном уровне в КПРФ информацию о госпитализации не подтверждают.

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Евгений Грин
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