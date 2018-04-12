Бывший муж участницы шоу "Холостяк" отобрал у неё дочь

23-летняя Елена Головань — одна из участниц шоу "Холостяк" с Егором Кридом. До этого девушка принимала участие в украинской версии романтической программы. Недавно Елена вышла в прямой эфир в "Инстаграме", чтобы ответить на вопросы подписчиков.

Подписчики спросили у Елены, общается ли она с дочерью. Головань сообщила, что девочка сейчас проживает не с ней, а с экс-возлюбленным. Другими подробностями экс-участница "Холостяка" предпочла не делиться, давая понять, что не намерена обсуждать личную жизнь.

Публикация от Elena Golovan (@golovan_lena) 7 Июл 2017 в 8:33 PDT

"У меня есть дочь, которая осталась с первым гражданским мужем. Её зовут Настя. Он просто отобрал её у меня, вот и всё. Да, я серьёзно. Я что, должна кричать об этом? Не хочу говорить на эту тему", — рассказала Головань.

Публикация от Elena Golovan (@golovan_lena) 8 Мар 2018 в 2:13 PST

О том, сколько лет дочери Елены и кто является её отцом, неизвестно. Ранее у девушки был роман с танцовщиком из Казахстана Дмитрием Щебетом. Страсть между молодыми людьми вспыхнула на съёмках проекта "Танцуют все". Дмитрий и Елена встречались недолго, лишь несколько месяцев. Пара распалась по инициативе Щебета.

Публикация от Elena Golovan (@golovan_lena) 11 Мар 2018 в 1:45 PST

В дальнейшем Головань приняла участие в украинской версии шоу "Холостяк". Девушка боролась за сердце футболиста Сергея Мельника. Головань удалось дойти до самого финала. Однако в последнем выпуске Мельник надел заветное кольцо на палец Марины Кищук.