Бывший муж участницы шоу "Холостяк" отобрал у неё дочь
23-летняя Елена Головань — одна из участниц шоу "Холостяк" с Егором Кридом. До этого девушка принимала участие в украинской версии романтической программы. Недавно Елена вышла в прямой эфир в "Инстаграме", чтобы ответить на вопросы подписчиков.
Подписчики спросили у Елены, общается ли она с дочерью. Головань сообщила, что девочка сейчас проживает не с ней, а с экс-возлюбленным. Другими подробностями экс-участница "Холостяка" предпочла не делиться, давая понять, что не намерена обсуждать личную жизнь.
"У меня есть дочь, которая осталась с первым гражданским мужем. Её зовут Настя. Он просто отобрал её у меня, вот и всё. Да, я серьёзно. Я что, должна кричать об этом? Не хочу говорить на эту тему", — рассказала Головань.
О том, сколько лет дочери Елены и кто является её отцом, неизвестно. Ранее у девушки был роман с танцовщиком из Казахстана Дмитрием Щебетом. Страсть между молодыми людьми вспыхнула на съёмках проекта "Танцуют все". Дмитрий и Елена встречались недолго, лишь несколько месяцев. Пара распалась по инициативе Щебета.
В дальнейшем Головань приняла участие в украинской версии шоу "Холостяк". Девушка боролась за сердце футболиста Сергея Мельника. Головань удалось дойти до самого финала. Однако в последнем выпуске Мельник надел заветное кольцо на палец Марины Кищук.
Неудача, которую потерпела Головань с Сергеем Мельником, не помешала ей принять участие в кастинге российского шоу "Холостяк". "В первую очередь я ищу достойного мужчину и друга, который в дальнейшем станет надёжной опорой", — заявила Елена.