Госдума приняла законопроект о борьбе с фейковыми новостями в соцсетях

Владелец сети должен будет в течение суток удалить или ограничить недостоверную информацию, на которую поступило заявление.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в соцсетях. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нижней палаты парламента РФ.

Законопроект предусматривает введение понятия "владелец публичной сети", который становится организатором распространения сведений в Интернете.

По заявлению пользователя соцсети нужно будет ограничить доступ или удалить недостоверную информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность. Сделать это будет нужно в течение суток с момента получения заявления.

Также предлагается возложить на владельца соцсети создание представительства публичной сети, обязанность вести реестр поступивших от пользователей заявлений и предоставлять его в надзорные органы по первому требованию.

Проект был внесён на рассмотрение ещё в июле 2017-го, однако с тех пор претерпел существенные изменения.