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Регион
Опубликовано 13 апреля 2018, 07:42

Рынок виртуальной реальности за 2017 год получил больше трёх миллиардов долларов

Оборот этого сегмента продолжает расти. Количество потребительского контента выросло на 72%.

Фото &copy; Flickr/Nebraska Oddfish

Фото © Flickr/Nebraska Oddfish

Аналитическая фирма IHS Markit сообщила, что доход рынка потребительского контента для устройств виртуальной и дополненной реальности за 2017 года вырос на 72%. Согласно прогнозам, к 2021 году база пользователей вырастет до 75,7 миллиона (сейчас — 28 миллионов). Оборот при этом составит 5,9 миллиарда долларов.

Аналитики считают, что рынок виртуальной реальности всё ещё остаётся узко специализированным. При этом устройства дополненной реальности в ближайшие пять лет должны выйти на более широкую аудиторию.

Несмотря на это, темпы внедрения соответствующих гаджетов продолжат расти за счёт снижения стоимость производства и развития технологий.

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Сергей Сурепин
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