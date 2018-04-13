Рынок виртуальной реальности за 2017 год получил больше трёх миллиардов долларов

Аналитическая фирма IHS Markit сообщила, что доход рынка потребительского контента для устройств виртуальной и дополненной реальности за 2017 года вырос на 72%. Согласно прогнозам, к 2021 году база пользователей вырастет до 75,7 миллиона (сейчас — 28 миллионов). Оборот при этом составит 5,9 миллиарда долларов.

Аналитики считают, что рынок виртуальной реальности всё ещё остаётся узко специализированным. При этом устройства дополненной реальности в ближайшие пять лет должны выйти на более широкую аудиторию.