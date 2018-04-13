Сериал "Кремниевая долина" продлили на шестой сезон
Шоу снова будут показывать на экранах уже в 2019 году. Сейчас вовсю транслируют пятый сезон.
Кадр сериала "Кремниевая долина"/ © Кинопоиск
Канал HBO объявил о продлении сериала "Кремниевая долина" на шестой сезон. Руководство канала сообщило, что радо возвращению остроумнейшего шоу, которое не раз предвосхищало реальные события.
Комедийный сериал впервые вышел на экраны в 2014 году. Шоу получило признание критиков. Первые четыре сезона были оценены на 80 баллов из 100.
Сейчас HBO показывает пятый сезон, который начался 25 марта. Его рейтинг составляет 73 балла из 100. Ранее авторы сериала заявляли, что шестой сезон может стать для шоу финальным.