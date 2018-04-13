Сериал "Кремниевая долина" продлили на шестой сезон

Канал HBO объявил о продлении сериала "Кремниевая долина" на шестой сезон. Руководство канала сообщило, что радо возвращению остроумнейшего шоу, которое не раз предвосхищало реальные события.

Комедийный сериал впервые вышел на экраны в 2014 году. Шоу получило признание критиков. Первые четыре сезона были оценены на 80 баллов из 100.