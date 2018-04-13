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Регион
Опубликовано 13 апреля 2018, 08:43

Российский рэпер Face сыграл в Fortnite, но никого не убил за два часа игры

Кумир современной молодёжи при этом играл в мобильную версию популярной "королевской битвы".

Скриншот видео&nbsp;FACE FAMILY

Скриншот видео FACE FAMILY

На днях прошла трансляция, на которой рэпер Face играл в многопользовательский шутер Fortnite Battle Royale. Всего кумир молодёжи провёл в игре порядка двух часов.

За всё это время зрители так и не смогли увидеть, как рэпер убил кого-нибудь из своих противников. Во время трансляции Face играл в мобильную версию "королевской битвы". Также по трансляции можно сказать, что рэпер, скорее всего, до этого никогда не играл в Fortnite.

Трансляция шла на YouTube. Запись посмотрели 24 тысячи человек. До этого в Fortnite играл другой популярный рэпер — Дрэйк.

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Сергей Сурепин
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