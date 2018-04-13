Российский рэпер Face сыграл в Fortnite, но никого не убил за два часа игры

За всё это время зрители так и не смогли увидеть, как рэпер убил кого-нибудь из своих противников. Во время трансляции Face играл в мобильную версию "королевской битвы". Также по трансляции можно сказать, что рэпер, скорее всего, до этого никогда не играл в Fortnite.