Режиссёр "Дэдпула" снимет новый "Форсаж"

Компания Universal нашла режиссёра для спин-оффа "Форсажа". Ленту про агента службы безопасности Люка Хоббса и преступника Декарда Шоу поставит Дэвид Литч.

Режиссёр известен по "Взрывной блондинке" и сиквелу "Дэдпула". Он вёл переговоры с киностудией с февраля этого года.