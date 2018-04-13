Режиссёр "Дэдпула" снимет новый "Форсаж"
Новая лента будет посвящена персонажам Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема. Это будет спин-офф.
Кадр фильма "Форсаж"/ © Кинопоиск
Компания Universal нашла режиссёра для спин-оффа "Форсажа". Ленту про агента службы безопасности Люка Хоббса и преступника Декарда Шоу поставит Дэвид Литч.
Режиссёр известен по "Взрывной блондинке" и сиквелу "Дэдпула". Он вёл переговоры с киностудией с февраля этого года.
Спин-офф "Форсажа" станет девятым фильмом в серии. Сценарий к нему написал его постоянный автор Крис Морган. Лента должна выйти в прокат 26 июля 2019 года.