Парень с ДЦП научился играть в популярный шутер одной рукой

Молодому человеку нравится, что в игре необязательно стрелять очень метко. Это позволяет геймеру играть с геймпада одной рукой.

По словам геймера, у него церебральный паралич. Левая сторона его тела парализована до такой степени, что его левая рука не двигается. Поэтому геймер играет в Overwatch на ПК с геймпадом.