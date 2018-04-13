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Регион
Опубликовано 13 апреля 2018, 09:15

Парень с ДЦП научился играть в популярный шутер одной рукой

Пользователь reddit, который болеет детским церебральным параличом, рассказал о своей любви к Overwatch.

Фото &copy; Blizzard Entertainment

Фото © Blizzard Entertainment

Молодому человеку нравится, что в игре необязательно стрелять очень метко. Это позволяет геймеру играть с геймпада одной рукой.

По словам геймера, у него церебральный паралич. Левая сторона его тела парализована до такой степени, что его левая рука не двигается. Поэтому геймер играет в Overwatch на ПК с геймпадом.

Также парень признался, что видеоигры для него стали одним из способов скоротать время. На свой день рождения геймер купил новый компьютер и игру Overwatch. Он достаточно быстро освоил, как управлять персонажами в шутере, поэтому без проблем теперь может играть.

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Сергей Сурепин
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