Парень с ДЦП научился играть в популярный шутер одной рукой
Пользователь reddit, который болеет детским церебральным параличом, рассказал о своей любви к Overwatch.
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Молодому человеку нравится, что в игре необязательно стрелять очень метко. Это позволяет геймеру играть с геймпада одной рукой.
По словам геймера, у него церебральный паралич. Левая сторона его тела парализована до такой степени, что его левая рука не двигается. Поэтому геймер играет в Overwatch на ПК с геймпадом.
Также парень признался, что видеоигры для него стали одним из способов скоротать время. На свой день рождения геймер купил новый компьютер и игру Overwatch. Он достаточно быстро освоил, как управлять персонажами в шутере, поэтому без проблем теперь может играть.