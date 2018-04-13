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Регион
Опубликовано 13 апреля 2018, 09:55

В Госдуму внесли законопроект об ответных мерах РФ на санкции США

Фото: &copy;РИА Новости/Кирилл Калинников

Фото: ©РИА Новости/Кирилл Калинников

Стоит отметить, что проект закона рассмотрят 16 апреля на внеочередном заседании Совета Госдумы.

Руководители фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, который предусматривает ответные действия на антироссийскую политику США.

— Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединённых Штатов Америки, их должностных лиц, выраженные в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и её граждан и юридических лиц, — заявил Володин в комментарии журналистам.

По его словам, законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и (или) иных иностранных государств" — ответ на "хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса".

Парламентарий уточнил, что документ внёс он сам и руководители четырёх фракций — "Единой России" КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Законом могут быть меры как экономического, так и политического характера.

Напомним, 6 апреля Минфин США объявил о введении санкций в отношении 17 должностных лиц, семи российских бизнесменов и 14 компаний. В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и сенатор Сулейман Керимов.

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Екатерина Михайлова
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