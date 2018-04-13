"Никаких проблем". В Госдуме рассказали о здоровье Зюганова
Геннадий Зюганов. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
Ранее в СМИ появилась информация, что лидер КПРФ находится в реанимации в одной из московских больниц.
Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) после сообщений о госпитализации главы фракции коммунистов заявил, что у Геннадия Зюганова "никаких проблем" нет.
— С Геннадием Андреевичем всё нормально. Я с ним разговаривал и вчера, и сегодня несколько раз. Уверяю вас, что никаких проблем, — сообщил журналистам Мельников.
Ранее в СМИ появилась информация, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов находится в реанимации в одной из столичных больниц после сложной операции. В партии эти данные не подтвердили, однако в пятницу утром, 13 апреля, Зюганов не вышел на пресс-подход к журналистам.