"Никаких проблем". В Госдуме рассказали о здоровье Зюганова

Ранее в СМИ появилась информация, что лидер КПРФ находится в реанимации в одной из московских больниц.

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) после сообщений о госпитализации главы фракции коммунистов заявил, что у Геннадия Зюганова "никаких проблем" нет.

— С Геннадием Андреевичем всё нормально. Я с ним разговаривал и вчера, и сегодня несколько раз. Уверяю вас, что никаких проблем, — сообщил журналистам Мельников.