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Регион
Опубликовано 13 апреля 2018, 12:58

"Никаких проблем". В Госдуме рассказали о здоровье Зюганова

Геннадий Зюганов.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости/Илья Питалев

Геннадий Зюганов. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Ранее в СМИ появилась информация, что лидер КПРФ находится в реанимации в одной из московских больниц.

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) после сообщений о госпитализации главы фракции коммунистов заявил, что у Геннадия Зюганова "никаких проблем" нет.

— С Геннадием Андреевичем всё нормально. Я с ним разговаривал и вчера, и сегодня несколько раз. Уверяю вас, что никаких проблем, — сообщил журналистам Мельников.

Ранее в СМИ появилась информация, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов находится в реанимации в одной из столичных больниц после сложной операции. В партии эти данные не подтвердили, однако в пятницу утром, 13 апреля, Зюганов не вышел на пресс-подход к журналистам.

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Анна Стрельцова
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