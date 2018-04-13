Песков заявил, что антисанкции не причинят ущерба национальным интересам России

— В любом случае, конечно же, можно с уверенностью предположить, что любые меры, которые будут предприниматься, не будут в ущерб российским национальным интересам. О приоритетности этих интересов при принятии таких решений неоднократно говорил президент Путин, — сказал официальный представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к разработанным Госдумой мерам и не пострадают ли от них российские граждане.