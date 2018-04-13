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Регион
Опубликовано 13 апреля 2018, 13:21

Песков заявил, что антисанкции не причинят ущерба национальным интересам России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: &copy;РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Пресс-секретарь главы государства добавил, что в Кремле ещё не успели детально ознакомиться с законопроектом Госдумы по ответным мерам США.

Любые российские антисанкции не будут в ущерб национальным интересам страны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— В любом случае, конечно же, можно с уверенностью предположить, что любые меры, которые будут предприниматься, не будут в ущерб российским национальным интересам. О приоритетности этих интересов при принятии таких решений неоднократно говорил президент Путин, — сказал официальный представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к разработанным Госдумой мерам и не пострадают ли от них российские граждане.

Как ранее писал Лайф, законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Документ содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Напомним, 6 апреля Минфин США объявил о введении санкций против 17 должностных лиц, семи бизнесменов и 14 корпораций.

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Александр Юнашев
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