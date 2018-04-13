Песков назвал инициативой Госдумы законопроект об ответных мерах на санкции США
Дмитрий Песков. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев
Ранее руководители фракций и председатель ГД Вячеслав Володин внесли законопроект, который предусматривает ответные действия на антироссийскую политику США.
Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал законопроект, который внесли в ГД руководители фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Документом предусмотрены ответные действия на антироссийскую политику США.
— Это инициатива Думы. Вы знаете, что президент определённые меры оформляет указами, распоряжениями. Есть такая возможность, но возможно и законодательно, — отметил Песков.
Напомним, 6 апреля Минфин США объявил о введении санкций против 17 должностных лиц, семи бизнесменов и 14 корпораций. Под санкции в том числе попали глава "Газпрома" Алексей Миллер, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и сенатор Сулейман Керимов.