Победительница "Холостяка" Дарья Клюкина угодила в больницу из-за стресса
Победительница шестого сезона "Холостяка" Дарья Клюкина попала в больницу и была вынуждена пройти обследование. "Причиной плохого самочувствия стал стресс", — объяснила Дарья в своём аккаунте в "Инстаграме".
— Нет ничего важнее здоровья, друзья. Все болезни начинаются с переживаний и стрессов. Мы никогда не знаем, чем это может обернуться. У меня сегодня впервые был наркоз, прошу вас не волноваться: уже всё в порядке и я прекрасно себя чувствую. Просто утром плакала в трубку маме, какой бы сильной я ни была, мне так же страшно, как и в детстве. Вам мне хочется от души пожелать здоровья. Это самое главное в жизни, пусть я повторяюсь, — написала она.
Фанаты тут же предположили, что причиной стресса могли стать отношения с Егором Кридом.
Представитель Клюкиной также подтвердил, что она оказалась в больнице из-за личных переживаний, однако подчеркнул, что Даша не хотела бы вдаваться в подробности.
"У Даши всё хорошо, причин для беспокойства нет. Завтра она улетает смотреть футбол, будет болеть за Россию. Сейчас сидит передо мной и чувствует себя отлично. Ничего страшного не случилось! Это личное, и она хотела бы оставить данную информацию при себе", — сообщает "Стархит" со ссылкой на представителя победительницы "Холостяка".