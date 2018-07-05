Победительница "Холостяка" Дарья Клюкина угодила в больницу из-за стресса

— Нет ничего важнее здоровья, друзья. Все болезни начинаются с переживаний и стрессов. Мы никогда не знаем, чем это может обернуться. У меня сегодня впервые был наркоз, прошу вас не волноваться: уже всё в порядке и я прекрасно себя чувствую. Просто утром плакала в трубку маме, какой бы сильной я ни была, мне так же страшно, как и в детстве. Вам мне хочется от души пожелать здоровья. Это самое главное в жизни, пусть я повторяюсь, — написала она.