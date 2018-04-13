Доход Володина в 2017 году сократился на 10,7 млн рублей

Как отмечается в документах, председатель Госдумы заработал в 2017 году более 51 млн рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в прошлом году заработал 51,4 млн рублей. Об этом сообщается в сведениях о доходах и имуществе парламентариев за 2017 год, которые ранее были размещены на официальном сайте нижней палаты.