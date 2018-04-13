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Регион
Опубликовано 13 апреля 2018, 19:29

Доход Володина в 2017 году сократился на 10,7 млн рублей

Вячеслав Володин.&nbsp;Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Как отмечается в документах, председатель Госдумы заработал в 2017 году более 51 млн рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в прошлом году заработал 51,4 млн рублей. Об этом сообщается в сведениях о доходах и имуществе парламентариев за 2017 год, которые ранее были размещены на официальном сайте нижней палаты.

Как отмечается в документах, это на 10,7 млн рублей меньше, чем годом ранее. Тогда Володин задекларировал 62,1 млн рублей дохода.

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Арина Демидова
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