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Регион
Опубликовано 13 апреля 2018, 19:17

Зюганов стал самым богатым среди лидеров фракций в Госдуме

Фото: &copy; РИА Новости&nbsp;

Фото: © РИА Новости 

В 2016 году больше всех заработал Жириновский, однако в этот раз его доход уменьшился почти в 14 раз.

По итогам 2017 года лидер КПРФ Геннадий Зюганов заработал чуть более 6 млн 333 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные деклараций доходов, опубликованные на сайте нижней палаты. Таким образом, он стал самым богатым среди руководителей всех думских фракций.

Отметим, что по сравнению с 2016 годом Зюганов увеличил свой доход почти на 1 млн рублей.

Второе место в рейтинге думских функционеров досталось лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — он заработал 5 млн 437 тысяч рублей. А это почти в 14 раз меньше результата 2016 года: тогда заработок Жириновского составил более 79 млн рублей, обеспечив ему первое место.

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Марина Калегина
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