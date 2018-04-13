Зюганов стал самым богатым среди лидеров фракций в Госдуме

В 2016 году больше всех заработал Жириновский, однако в этот раз его доход уменьшился почти в 14 раз.

По итогам 2017 года лидер КПРФ Геннадий Зюганов заработал чуть более 6 млн 333 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные деклараций доходов, опубликованные на сайте нижней палаты. Таким образом, он стал самым богатым среди руководителей всех думских фракций.

Отметим, что по сравнению с 2016 годом Зюганов увеличил свой доход почти на 1 млн рублей.