Назван самый богатый депутат Госдумы

Он задекларировал доход в 4,3 миллиарда рублей. Таким образом, рекорд прошлого года превышен более чем в шесть раз.

Самый высокий доход за 2017 год среди депутатов Госдумы задекларировал "единоросс" Григорий Аникеев. Член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных организаций и религиозных объединений заработал 4,3 миллиарда рублей. А годом ранее доход Аникеева, согласно декларации, составил "скромные" 527 млн рублей.

Григорий Аникеев (Фото: © РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Напомним, рекордсменом прошлого года был депутат от "Единой России" Андрей Палкин — его доход составил 678,5 млн рублей, а в феврале 2017 года он попросил суд признать его банкротом.

Таким образом, рекорд прошлого года превышен более чем в шесть раз.