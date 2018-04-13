Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 апреля 2018, 20:15

Назван самый богатый депутат Госдумы

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селивёрстова&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Наталья Селивёрстова 

Он задекларировал доход в 4,3 миллиарда рублей. Таким образом, рекорд прошлого года превышен более чем в шесть раз.

Самый высокий доход за 2017 год среди депутатов Госдумы задекларировал "единоросс" Григорий Аникеев. Член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных организаций и религиозных объединений заработал 4,3 миллиарда рублей. А годом ранее доход Аникеева, согласно декларации, составил "скромные" 527 млн рублей.

Григорий Аникеев (Фото: © РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Григорий Аникеев (Фото: © РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Напомним, рекордсменом прошлого года был депутат от "Единой России" Андрей Палкин — его доход составил 678,5 млн рублей, а в феврале 2017 года он попросил суд признать его банкротом.

Таким образом, рекорд прошлого года превышен более чем в шесть раз.

Отметим, среди лидеров текущего года "единоросс" Николай Борцов (1,14 млрд рублей), его коллега по партии Леонид Симановский (734,4 млн), Андрей Скоч (262,2 млн рублей) и представитель КПРФ Владимир Блоцкий (200 млн).

BannerImage
Марина Калегина
  • Новости
  • доходы
  • Госдума
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar