В Госдуме готовы изменить закон, чтобы Роскомнадзор смог заблокировать Telegram
Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
Таганский суд Москвы 13 апреля вынес постановление о блокировке мессенджера в России.
Зампред Комитета Государственной думы по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников допустил изменения в законодательстве РФ, если Роскомнадзор не сможет полностью заблокировать Telegram. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Я думаю, что сейчас, если появится необходимость дополнительно отрегулировать этот вопрос, после того как Роскомнадзор начнёт блокировку, мы посмотрим, достаточно ли у наших органов исполнительной власти полномочий для того, чтобы осуществлять полностью блокировку, или же нет. Если потребуются дополнительно какие-то законодательные инициативы, мы их оперативно внесём, — сказал Крупенников.
Таганский суд Москвы в пятницу, 13 апреля, удовлетворил иск Роскомнадзора и вынес постановление о блокировке в России мессенджера Telegram за отказ предоставить Федеральной службе безопасности ключи от дешифровки переписок пользователей.