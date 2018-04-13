В Госдуме готовы изменить закон, чтобы Роскомнадзор смог заблокировать Telegram

Зампред Комитета Государственной думы по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников допустил изменения в законодательстве РФ, если Роскомнадзор не сможет полностью заблокировать Telegram. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Я думаю, что сейчас, если появится необходимость дополнительно отрегулировать этот вопрос, после того как Роскомнадзор начнёт блокировку, мы посмотрим, достаточно ли у наших органов исполнительной власти полномочий для того, чтобы осуществлять полностью блокировку, или же нет. Если потребуются дополнительно какие-то законодательные инициативы, мы их оперативно внесём, — сказал Крупенников.