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Регион
Опубликовано 13 апреля 2018, 21:17

СМИ сообщили о смерти командующего Ливийской национальной армией в Париже

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар скончался на 76-м году жизни, передают ливийские СМИ.

Пресс-служба Ливийской национальной армии это сообщение опровергла.

В среду в ряде западных изданий сообщили о срочной госпитализации маршала. Предположительно, у него случился инсульт, его вывезли из Аммана в столицу Франции.

Халифа Хафтар вместе с бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи в 1969 году участвовал в свержении королевской власти в Ливии. В 1980-х руководил ливийскими военными, принимавшими участие в военном конфликте в Чаде. В 1987 году попал в плен, и Муаммар Каддафи от него отрёкся. По данным СМИ, бежать из плена Халифе Хафтару помогло ЦРУ.

Более 20 лет Хафтар прожил в США и вернулся в Ливию только в 2011 году, став одним из ключевых командиров в рядах вооружённой оппозиции.

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Евгений Грин
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