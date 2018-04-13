СМИ сообщили о смерти командующего Ливийской национальной армией в Париже
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Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар скончался на 76-м году жизни, передают ливийские СМИ.
Пресс-служба Ливийской национальной армии это сообщение опровергла.
В среду в ряде западных изданий сообщили о срочной госпитализации маршала. Предположительно, у него случился инсульт, его вывезли из Аммана в столицу Франции.
Халифа Хафтар вместе с бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи в 1969 году участвовал в свержении королевской власти в Ливии. В 1980-х руководил ливийскими военными, принимавшими участие в военном конфликте в Чаде. В 1987 году попал в плен, и Муаммар Каддафи от него отрёкся. По данным СМИ, бежать из плена Халифе Хафтару помогло ЦРУ.
Более 20 лет Хафтар прожил в США и вернулся в Ливию только в 2011 году, став одним из ключевых командиров в рядах вооружённой оппозиции.