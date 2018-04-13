В МИД России сочли своевременной инициативу Госдумы о контрсанкциях

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что РФ будет ориентироваться на минимизацию рисков в экономике от американской политики.

В МИД России назвали политически выверенной инициативу Государственной думы по законопроекту, отвечающему на экономические санкции Соединённых Штатов Америки. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

— Считаем своевременной и политически выверенной инициативу по разработке соответствующего "контрсанкционного" законопроекта, — заявил он.

Рябков также добавил, что российское правительство внимательно изучит представленный документ.

— Мы будем ориентироваться на задачу максимального обеспечения интересов поступательного стабильного социально-экономического развития страны, гарантированного — во всех смыслах этого слова — создания внешних международных условий для совершенствования и модернизации нашей экономики и для минимизации рисков от антироссийской порочной политики США, — подчеркнул замглавы российского МИД.