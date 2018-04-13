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Регион
Опубликовано 13 апреля 2018, 22:07

В МИД России сочли своевременной инициативу Госдумы о контрсанкциях

Фото: &copy; РИА Новости / Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что РФ будет ориентироваться на минимизацию рисков в экономике от американской политики.

В МИД России назвали политически выверенной инициативу Государственной думы по законопроекту, отвечающему на экономические санкции Соединённых Штатов Америки. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

— Считаем своевременной и политически выверенной инициативу по разработке соответствующего "контрсанкционного" законопроекта, — заявил он.

Рябков также добавил, что российское правительство внимательно изучит представленный документ.

— Мы будем ориентироваться на задачу максимального обеспечения интересов поступательного стабильного социально-экономического развития страны, гарантированного — во всех смыслах этого слова — создания внешних международных условий для совершенствования и модернизации нашей экономики и для минимизации рисков от антироссийской порочной политики США, — подчеркнул замглавы российского МИД.

Напомним, 6 апреля Минфин США объявил о введении санкций против 17 российских должностных лиц, семи бизнесменов и 14 корпораций. Под санкции попали в том числе глава "Газпрома" Алексей Миллер, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и сенатор Сулейман Керимов.

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Анна Стрельцова
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