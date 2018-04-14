Депутат Госдумы сравнил Трампа с Гитлером

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что американский лидер Дональд Трамп является "Адольфом Гитлером номер два". Об этом сообщает РИА "Новости".

— Трамп преступник — это мало. Можно его назвать Адольфом Гитлером номер два нашей современности, потому что, смотрите, он даже время подобрал, как Гитлер напал на Советский Союз, — сказал политик.