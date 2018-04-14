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Опубликовано 14 апреля 2018, 05:26

Депутат Госдумы сравнил Трампа с Гитлером

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Куденко

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Куденко

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что американский лидер Дональд Трамп является "Адольфом Гитлером номер два". Об этом сообщает РИА "Новости".

— Трамп преступник — это мало. Можно его назвать Адольфом Гитлером номер два нашей современности, потому что, смотрите, он даже время подобрал, как Гитлер напал на Советский Союз, — сказал политик.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале операции против Дамаска. По его словам, Вашингтон рассчитывает на улучшение отношений с Москвой и Тегераном, однако американская сторона готова и к тому, что этого может не произойти.

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Андрей Довлатов
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