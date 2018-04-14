Депутаты Госдумы РФ стали свидетелями ударов Запада по Сирии
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Делегация Госдумы РФ стала свидетелем ударов стран Запада по Сирии. Тем не менее парламентарии заявили, что их работа в стране продолжится.
— Мы, находясь в гостинице в центре Дамаска, слышали звуки взрывов, слышали, как работает сирийская ПВО, — сказал координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин. — "Исключительная нация" зря думает, что способна испугать сирийский народ. Сирийцы будут защищать свою родину. В свою очередь мы продолжим работать по своей программе.
Делегация РФ прибыла в Дамаск 13 апреля, а в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция начали военную операцию против Сирии. Ранее стало известно, что удары продолжались 50 минут, однако, как заявили в США, это только первая волна.
Подробности — в текстовой трансляции Лайфа.