Депутаты Госдумы РФ стали свидетелями ударов Запада по Сирии

Делегация Госдумы РФ стала свидетелем ударов стран Запада по Сирии. Тем не менее парламентарии заявили, что их работа в стране продолжится.

— Мы, находясь в гостинице в центре Дамаска, слышали звуки взрывов, слышали, как работает сирийская ПВО, — сказал координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин. — "Исключительная нация" зря думает, что способна испугать сирийский народ. Сирийцы будут защищать свою родину. В свою очередь мы продолжим работать по своей программе.