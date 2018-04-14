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Опубликовано 14 апреля 2018, 10:31

Госдума: Ударив по Сирии, США пренебрегли итогами борьбы с террористами

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селивёрстова&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Наталья Селивёрстова 

По мнению замруководителя фракции ЕР, Штаты изо всех сил пытаются доказать миру, будто имеют какой-то вес на Ближнем Востоке.

США, ударив по Сирии, пренебрегли тем, что уже было сделано в борьбе с радикалами в этом государстве за последние два года, когда планы боевиков по построению так называемого халифата были разрушены, заявил первый замглавы фракции "Единой России", член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

— США изо всех сил, будто в агонии, пытаются доказать мировому сообществу, что они всё ещё действуют и имеют какой-то вес на Ближнем Востоке, хотя абсолютно очевидно, что они играют роль жандарма, — добавил Шхагошев.

Как сообщал Лайф, США, Британия и Франция ударили ракетами по Сирии. Массированной бомбардировке подверглись военные и гражданские объекты в разных частях страны.

Более подробную информацию читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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Анна Стрельцова
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