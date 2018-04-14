Пётр Толстой посоветовал лечиться народными средствами вместо западных лекарств

Парламентарий пошутил над своим оппонентом по эфиру, предложив ему "сплёвывать" иностранные таблетки и пить отвар боярышника.

Депутат Государственной думы Петр Толстой посоветовал гражданам России с гипертонией "сплёвывать" иностранные лекарства и лечиться народными средствами, такими как отвар боярышника или коры дуба. Так в эфире телепередачи "60 минут" он ответил на вопрос, что делать россиянам, если в качестве ответной меры на санкции в РФ запретят американские и европейские лекарства.

В ходе эфира президент фонда "Институт региональных проектов и законодательств" Борис Надеждин рассказал, что у него гипертония и ему приходится пить западные лекарства.

— Этот закон создаёт проблемы не для американского бизнеса, а для десятков миллионов граждан РФ. Я пожилой человек, пью лекарства. К сожалению, они сделаны в странах вероятного противника, например в Германии, — сообщил он, добавив, что во времена СССР ему предлагали лечиться отваром боярышника.

В ответ Толстой решил пошутить над оппонентом и начал выяснять, какие именно таблетки пьёт Надеждин, а затем предложил ему лечиться народными средствами.

А вы выплёвывайте, выплёвывайте (лекарства. — Прим. ред.). Кору дуба заваривайте, боярышник! Я вам говорю: боярышник, а эти сплёвывайте, — сказал он.