Жительница Чувашии стала победительницей "Мисс Россия — 2018"
"Мисс Россия — 2018" Юлия Полячихина. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Девушка призналась, что после конкурса она намерена заняться саморазвитием в области индустрии красоты.
Победительницей конкурса "Мисс Россия — 2018" стала представительница Республики Чувашия Юлия Полячихина. Финал конкурса состоялся на сцене концертного зала "Барвиха Luxury Village".
Юлия Полячихина. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
"Мисс Россия — 2017" Полина Попова вручила Юлии корону с пожеланиями "окунуться в целый год сказки и чудес".
Here is the long-awaited photo. I'm very happy about the result, @georginavaughanphotography Thank you for the wonderful photo @miss_russia_org ❤ #missrussia2018 #missrussia #миссроссия #миссроссия2018 #salonmone #моне #mone_vsesalony #салонмоне #оксанафедорова #oksanafedorova #mone_missrussia #rendezvousrussia #monbon #monbon_macaron #монбон #maccosmetics #moscowcountryclub #брс #банкрусскийстандарт #чувашия #миссчувашия #чебоксары #республикачувашия
— Я безумно счастлива, даже не могу описать словами, — сказала Полячихина после победы.
Здесь, в старых переулках за Арбатом, Совсем особый город... Вот и март. И холодно и низко в мезонине, Немало крыс, но по ночам – чудесно. Днем – ростепель, капели, греет солнце, А ночью подморозит, станет чисто, Светло – и так похоже на Москву, Старинную, далекую. Усядусь, Огня не зажигая, возле окон, Облитых лунным светом, и смотрю На сад, на звезды редкие... Как нежно Весной ночное небо! Как спокойна Луна весною! Теплятся, как свечи, Кресты на древней церковке. Сквозь ветви В глубоком небе ласково сияют, Как золотые кованые шлемы, Головки мелких куполов... #missrussia2018 #missrussia #миссроссия #миссроссия2018 #salonmone #моне #mone_vsesalony #салонмоне #оксанафедорова #oksanafedorova #mone_missrussia #rendezvousrussia #monbon #monbon_macaron #монбон #maccosmetics #moscowcountryclub #брс #банкрусскийстандарт #чувашия #миссчувашия #чебоксары #республикачувашия
Девушка учится на факультете журналистики Чувашского госуниверситета. Юлия пока не придумала, что будет делать с призами за победу в конкурсе, в том числе с грантом на обучение в любом университете России.
Также Юлия Полячихина рассказала, что увлекается фитнес-аэробикой. После конкурса "Мисс Россия — 2018" она намерена заняться саморазвитием в области индустрии красоты.