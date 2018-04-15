Жительница Чувашии стала победительницей "Мисс Россия — 2018"

Девушка призналась, что после конкурса она намерена заняться саморазвитием в области индустрии красоты.

Победительницей конкурса "Мисс Россия — 2018" стала представительница Республики Чувашия Юлия Полячихина. Финал конкурса состоялся на сцене концертного зала "Барвиха Luxury Village".

Юлия Полячихина. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

"Мисс Россия — 2017" Полина Попова вручила Юлии корону с пожеланиями "окунуться в целый год сказки и чудес".

— Я безумно счастлива, даже не могу описать словами, — сказала Полячихина после победы.

Девушка учится на факультете журналистики Чувашского госуниверситета. Юлия пока не придумала, что будет делать с призами за победу в конкурсе, в том числе с грантом на обучение в любом университете России.

Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 10 Фев 2018 в 4:11 PST