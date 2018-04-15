В Черногории началось голосование на президентских выборах

В Черногории начались выборы президента. Избирательные участки открылись в воскресенье в 07:00 (08:00 по московскому времени). Всего по стране открылось 1214 участков.

По подсчётам Государственной избирательной комиссии (ГИК), право голоса в стране есть у 532 тыс. 599 граждан. О своём желании проследить за чистотой выборного процесса заявил также ряд неправительственных организаций.