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Опубликовано 15 апреля 2018, 08:56

В Черногории началось голосование на президентских выборах

Фото &copy; РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото © РИА Новости/Алексей Витвицкий

В Черногории начались выборы президента. Избирательные участки открылись в воскресенье в 07:00 (08:00 по московскому времени). Всего по стране открылось 1214 участков.

По подсчётам Государственной избирательной комиссии (ГИК), право голоса в стране есть у 532 тыс. 599 граждан. О своём желании проследить за чистотой выборного процесса заявил также ряд неправительственных организаций.

Всего на выборы идут семь кандидатов.

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Иван Гусев
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