Студентка, спортсменка и фанатка "Интерстеллара". Что известно о "Мисс Россия"
Юлия Полячихина из Чувашии стала победительницей самого известного отечественного конкурса красавиц. 18-летняя красотка получила корону стоимостью $1 000 000 — самое дорогое украшение подобных шоу в мире.
Юля только в 2017 году окончила школу в городе Заволжске, поступила на журфак Чувашского госуниверситета. Впрочем, карьеру, и вовсе не по этой специальности, она начала в 2015 году. Тогда же она завоевала титул "Топ-модель Чувашии — 2015". Сейчас является ведущей моделью агентства Volga Models. Мечтала блистать на подиуме с 12 лет.
Есть в ее активе и победы на конкурсах красоты. Так, в 2015 году она стала "мисс Бикини — 2015", год спустя вошла в десятку красавиц "Мисс Волга", а вскоре ей покорился и конкурс "Мисс Чувашия".
В этом бизнесе хрупкая девушка прошла от неуверенного подростка из Чувашии, почти нелепо смотрящегося в кадре, до девушки, которую хотят заполучить самые известные модельные агентства из Франции и Японии.
Параллельно со съёмками Юлия готовилась к "Мисс Россия".
— Моей подготовкой можно считать только правильное питание, спорт и ежедневную практику английского языка, — заявила девушка.
Дорогие мои! Поздравляю всех с наступающим Новым годом! 2017 год был для меня нелегким приходилось много выбирать, принимать сложные для меня решения. Но в тоже время он был ярким и насыщенным Сдача ЕГЭ, выпускной, сложный выбор поступления в университет, работа по контракту в Париже. Я рада, что этот год прошел именно так Спасибо Всем и каждому, кто был рядом в этом уходящем 2017 году С Наступающим!!!
Стальной характер
Юлия с 10 лет профессионально занимается спортом. Она не раз принимала участие во всероссийских соревнованиях по фитнес-аэробике. Поэтому утренняя разминка для нее не что-то необычное, а, скорее, привычка.
— Спорт воспитал во мне стремление к победе, — признается девушка.
Сейчас Юлия выступает за сборную Чувашии в данном непростом направлении. Как она успевает всё сочетать — остаётся загадкой.
"Кушать подано" Безрукову
Юлия играла в одной постановке с... Сергеем Безруковым. Правда, недолго — всего в одной сцене во время его приезда со спектаклем "И жизнь, и театр, и кино" в Чебоксары в 2016 году.
Известный актёр тогда выступал перед 600 зрителями. Он играл в моноспектакле продолжительностью более трёх часов. Когда он читал стихотворения Пушкина, на сцену вышла Полячихина. Она вынесла актёру на сцену стакан чая, после чего Сергей Безруков поцеловал ей руку.