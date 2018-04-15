Студентка, спортсменка и фанатка "Интерстеллара". Что известно о "Мисс Россия"

Юлия Полячихина из Чувашии стала победительницей самого известного отечественного конкурса красавиц. 18-летняя красотка получила корону стоимостью $1 000 000 — самое дорогое украшение подобных шоу в мире.

Юля только в 2017 году окончила школу в городе Заволжске, поступила на журфак Чувашского госуниверситета. Впрочем, карьеру, и вовсе не по этой специальности, она начала в 2015 году. Тогда же она завоевала титул "Топ-модель Чувашии — 2015". Сейчас является ведущей моделью агентства Volga Models. Мечтала блистать на подиуме с 12 лет.

Есть в ее активе и победы на конкурсах красоты. Так, в 2015 году она стала "мисс Бикини — 2015", год спустя вошла в десятку красавиц "Мисс Волга", а вскоре ей покорился и конкурс "Мисс Чувашия".

В этом бизнесе хрупкая девушка прошла от неуверенного подростка из Чувашии, почти нелепо смотрящегося в кадре, до девушки, которую хотят заполучить самые известные модельные агентства из Франции и Японии.

я влюбилась Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 22 Сен 2017 в 5:34 PDT

Параллельно со съёмками Юлия готовилась к "Мисс Россия".

— Моей подготовкой можно считать только правильное питание, спорт и ежедневную практику английского языка, — заявила девушка.

Стальной характер

Юлия с 10 лет профессионально занимается спортом. Она не раз принимала участие во всероссийских соревнованиях по фитнес-аэробике. Поэтому утренняя разминка для нее не что-то необычное, а, скорее, привычка.

Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 28 Июл 2016 в 7:36 PDT

— Спорт воспитал во мне стремление к победе, — признается девушка.

Сейчас Юлия выступает за сборную Чувашии в данном непростом направлении. Как она успевает всё сочетать — остаётся загадкой.

"Кушать подано" Безрукову

Юлия играла в одной постановке с... Сергеем Безруковым. Правда, недолго — всего в одной сцене во время его приезда со спектаклем "И жизнь, и театр, и кино" в Чебоксары в 2016 году.

Известный актёр тогда выступал перед 600 зрителями. Он играл в моноспектакле продолжительностью более трёх часов. Когда он читал стихотворения Пушкина, на сцену вышла Полячихина. Она вынесла актёру на сцену стакан чая, после чего Сергей Безруков поцеловал ей руку.

Публикация от Yulia Polyachihina (@polyachihinayulia) 13 Апр 2016 в 5:20 PDT