Красивые, знаменитые, мёртвые. Судьбы победительниц конкурса "Мисс Россия"

Юлия Полячихина из Чувашии завоевала звание главной российской красавицы, победив на конкурсе "Мисс Россия — 2018". У всех девушек судьбы после таких высот складываются по-разному: кто-то получает славу, деньги, известность. Кто-то выходит замуж. А кто-то — умирает. Как сложились судьбы, пожалуй, самых ярких победительниц конкурса.

Прошлогодняя красавица

Полина Попова передала звание действующей "мисс Россия" Юлии Полячихиной. Сама девушка с 15 лет (2010 год. — Прим. ред.) профессиональная модель. После окончания школы она поехала в Токио, где по контракту работала полтора месяца. После этого жила и работала в Китае, даже думала получить там образование, однако всё же вернулась в Россию.

Публикация от Polina Popova (@miss_polina_popova) 11 Апр 2018 в 3:26 PDT

Девушка после победы вошла в десятку самых красивых девушек вселенной. Сейчас путешествует, как и мечтала, по всему миру, участвует в рекламных съёмках.

Известно, что у Полины есть молодой человек, однако его имя она тщательно скрывает. Даже попросила не приходить на конкурс "Мисс Вселенная".

Убита за двое суток до дня рождения

В 1996 году победительницей конкурса стала 16-летняя Александра Петрова из Чебоксар. Перед ней сразу открылись новые горизонты: телеэфиры, презентации, а ещё контракты в качестве фотомодели. Она за год объездила множество стран, поучаствовала международных конкурсах красоты. Стала победительницей Мирового чемпионата по искусствам в номинации "модель". Ей даже предложили работать в Голливуде!

Фото: wikipedia.org

Она получила титул человека года, боролась за титул "мисс Вселенная". Предложения о работе от международных модельных агентств так и сыпались. Но Саша... предпочла остаться в России. Возможно, из-за отношений с предпринимателем Константином Чувилиным. Мужчина был вдвое старше Саши, они встречались с 1998 года, хотя знакомы были примерно ещё пару лет до этого. Как писали местные СМИ, они даже планировали свадьбу.

16 сентября 2000 года заместитель гендиректора центрального рынка Чебоксар Радик Ахметов, авторитет Константин Чувилин и Александра Петрова на авто подъехали к одному из домов в центре города. Они поднялись на лифте на третий этаж, где их встретил киллер. Саша была только ранена пулей, отлетевшей рикошетом. Однако она скончалась от потери крови по пути в больницу, два дня не дожив до своего 20-летия.

С короной в "ВИА Гру"

Для "мисс России — 2006" Татьяны Котовой корона победительницы стала путём на музыкальный Олимп. Так, она заменила в "ВИА Гре" "главную блондинку" Веру Брежневу. Была в коллективе с 2008 по 2010 годы. После этого ушла и стала делать сольную карьеру.

У девушки в активе с десяток композиций, правда, хитом так ни одна и не стала. Но Татьяна не отчаивается — модельная внешность и умение себя подать не раз приводили бывшую "мисс Россия" на обложки журналов.

Мисс в погонах

В 2001 году "мисс Россия" стала милиционер Оксана Фёдорова. В 1997 году девушка окончила с золотой медалью Псковскую средне-специальную школу милиции, была следователем в Пскове. После этого поступила в Санкт-Петербургский университет МВД РФ, который окончила с отличием. Работала дознавателем в линейном отделе внутренних дел питерского аэропорта Пулково, поступила в аспирантуру. Даже читала лекции по гражданскому праву.

Сложно сейчас узнать в этом описании ведущую "Спокойной ночи, малыши", участницу "Танцев со звёздами" и ту хрупкую красавицу, которую мы видим на телеэкранах. К слову, после победы на "Мисс Россия" Фёдорова завоевала и титул "мисс Вселенная". Однако тогда нынешний президент США, а тогда владелец компании — организатора конкурса, Дональд Трамп заявил, что Оксана практически не покидает пределы России, а должна колесить по всему миру.

Фёдорову обвинили в неисполнении обязанностей и забрали корону.

Футбольный посол

Российская телеведущая, фотомодель, блогер, посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырёва победила в конкурсе "Мисс Россия" в 2003 году.

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018⚽️ (@lopyrevavika) 24 Мар 2018 в 7:03 PDT

Карьеру модели Лопырёва начала в 16 лет, в 1999 году. К моменту получения короны первой российской красавицы она уже имела звание лучшей модели, которая получила на фестивале моды "Золотая молния".

После победы на конкурсе карьера Виктории только пошла в гору: обложки Cosmopolitan, L’Oficiel, Gala, Future TV, "Красота", "Красота без границ", NRG, Maxim, OK!, HELLO!, e-Chat, ведение конкурсов, съёмки-съёмки-съёмки. С 2005 года постоянно работает на телевидении. В октябре 2015 года подписала контракт с дирекцией "Ростов-на-Дону — 2018", став послом города на ЧМ-2018.

Была в гражданском браке с известным футболистом Фёдором Смоловым. В 2015 году пара рассталась, с тех пор Вика, кажется, оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз.

Девушка бандита

Света Котова стала финалисткой "Мисс Россия" в далёком 1996 году. Тогда, да как, впрочем, и сейчас, корона главной красавицы страны или даже участие в финале нередко означали и "выгодную партию" в личной жизни. Светлана сочла, что для неё этой партией станет... киллер, расстрелявший десятки криминальных авторитетов, Александр Солоник.