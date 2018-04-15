Юлия Полячихина планирует развиваться и достойно представлять страну на мировых конкурсах.

Восемнадцатилетняя Юлия Полячихина, завоевавшая титул "Мисс Россия — 2018", поделилась первыми впечатлениями после своей победы. По словам девушки, она до сих пор переживает и не верит, что именно её признали первой красавицей страны. В то же время Полячихина раскрыла главный секрет её победы — должны быть цель и стремление.

— Я выкладывалась на каждой репетиции на все сто процентов. И я верила, я шла к своей цели, — приводит её слова "Комсомольская правда".

В то же время чувашская краса признаётся, что не предчувствовала свою победу.

— Когда называли третье и второе места, я немного расстроилась, но когда услышала свою фамилию, то очень обрадовалась, — поделилась Юлия. — Я понимаю, что нужно двигаться вперед, достигать новых высот, нужно готовиться к следующему конкурсу.

Также новая "мисс Россия" раскрыла свои планы на будущее — она планирует развиваться и достойно представлять страну на мировых конкурсах.

Как отметила Юлия, победе во всероссийском конкурсе предшествовала её победа в конкурсе "Мисс Чувашия". Тогда девушке было 16 лет.

— Поучаствовать в конкурсе "Мисс Россия" было моей мечтой с самого детства, — добавила она.

Напомним, финал конкурса состоялся на сцене концертного зала "Барвиха Luxury Village".