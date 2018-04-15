"Я шла к своей цели". "Мисс Россия — 2018" поделилась впечатлениями после победы
"Мисс Россия — 2018" Юлия Полячихина. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Юлия Полячихина планирует развиваться и достойно представлять страну на мировых конкурсах.
Восемнадцатилетняя Юлия Полячихина, завоевавшая титул "Мисс Россия — 2018", поделилась первыми впечатлениями после своей победы. По словам девушки, она до сих пор переживает и не верит, что именно её признали первой красавицей страны. В то же время Полячихина раскрыла главный секрет её победы — должны быть цель и стремление.
— Я выкладывалась на каждой репетиции на все сто процентов. И я верила, я шла к своей цели, — приводит её слова "Комсомольская правда".
В то же время чувашская краса признаётся, что не предчувствовала свою победу.
— Когда называли третье и второе места, я немного расстроилась, но когда услышала свою фамилию, то очень обрадовалась, — поделилась Юлия. — Я понимаю, что нужно двигаться вперед, достигать новых высот, нужно готовиться к следующему конкурсу.
Также новая "мисс Россия" раскрыла свои планы на будущее — она планирует развиваться и достойно представлять страну на мировых конкурсах.
Как отметила Юлия, победе во всероссийском конкурсе предшествовала её победа в конкурсе "Мисс Чувашия". Тогда девушке было 16 лет.
— Поучаствовать в конкурсе "Мисс Россия" было моей мечтой с самого детства, — добавила она.
Напомним, финал конкурса состоялся на сцене концертного зала "Барвиха Luxury Village".
О том, что известно о новой "Мисс Россия", читайте в материале Лайфа.