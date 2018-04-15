Мило Джуканович побеждает на президентских выборах в Черногории

Бывший премьер и экс-президент Черногории Мило Джуканович лидирует на выборах президента страны с результатом в 57,6% голосов. Таковы данные агентства Сemi после обработки 9% бюллетеней избирателей.

На втором месте — кандидат от оппозиции Младен Боянич с результатом в 33,9%; на третьем месте находится единственная женщина-кандидат Драгиня Вуксанович (4%), на четвёртом месте — лидер партии "Настоящая Черногория" Марко Милачич с результатом 3,4%.