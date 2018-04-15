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Регион
Опубликовано 15 апреля 2018, 21:33

Мило Джуканович побеждает на президентских выборах в Черногории

Мило Джуканович. Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Витвицкий

Мило Джуканович. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Бывший премьер и экс-президент Черногории Мило Джуканович лидирует на выборах президента страны с результатом в 57,6% голосов. Таковы данные агентства Сemi после обработки 9% бюллетеней избирателей.

На втором месте — кандидат от оппозиции Младен Боянич с результатом в 33,9%; на третьем месте находится единственная женщина-кандидат Драгиня Вуксанович (4%), на четвёртом месте — лидер партии "Настоящая Черногория" Марко Милачич с результатом 3,4%.

Голосование на президентских выборах в Черногории началось в воскресенье в 07:00 (08:00 по московскому времени). Всего по стране открылось 1214 избирательных участков. За президентское кресло борются семь кандидатов.

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Алёна Темирчиева
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