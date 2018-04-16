Победивший в Черногории Джуканович пообещал стране вступление в ЕС

Мило Джуканович объявил о своей победе на президентских выборах в Черногории и пообещал стране вступление в ЕС в течение пяти лет.

— Как мы и объявляли, в первом же круге мы получили 54% голосов и превысили результаты остальных шести кандидатов. Этот результат я понимаю как твёрдую приверженность Черногории двигаться по европейскому пути, — объявил сторонникам Джуканович.

Он заявил об уверенности, что в следующие пять лет страна сделает окончательные шаги на пути к ЕС и достигнет результатов, которые планировала 20 лет.