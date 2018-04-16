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Регион
Опубликовано 16 апреля 2018, 00:02

Победивший в Черногории Джуканович пообещал стране вступление в ЕС

Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: ©РИА Новости/Алексей Витвицкий

Мило Джуканович объявил о своей победе на президентских выборах в Черногории и пообещал стране вступление в ЕС в течение пяти лет.

— Как мы и объявляли, в первом же круге мы получили 54% голосов и превысили результаты остальных шести кандидатов. Этот результат я понимаю как твёрдую приверженность Черногории двигаться по европейскому пути, — объявил сторонникам Джуканович.

Он заявил об уверенности, что в следующие пять лет страна сделает окончательные шаги на пути к ЕС и достигнет результатов, которые планировала 20 лет.

По предварительным данным, бывший премьер и экс-президент Черногории Мило Джуканович лидирует на выборах президента страны. Пока подсчёт голосов продолжается.

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Александра Вишнякова
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