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Регион
Опубликовано 16 апреля 2018, 04:14

Шесть полицейских пострадали в потасовке с фанатами "Бенфики" в Португалии

После матча чемпионата Португалии, в котором встречались "Бенфика" и "Порту", произошла стычка фанатов и полицейских. Беспорядки устроили болельщики столичной "Бенфики", раздосадованные поражением своей команды (0:1), сообщает радиостанция TSF.

Фанаты "Бенфики" забросали сотрудников правопорядка бутылками, камнями и петардами. Ранения получили шесть полицейских, их коллеги задержали семерых хулиганов.

Во время столкновений болельщиков "Порту" для их же безопасности не выпускали с трибун лиссабонского стадиона "Эштадиу да Луш".

В чемпионате Португалии "Порту" имеет 76 очков и располагается на первом месте, а столичные "Бенфика" с 74 очками и "Спортинг" с 71 очком — на втором и третьем местах соответственно.

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Иван Комогорцев
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