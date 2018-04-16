Шесть полицейских пострадали в потасовке с фанатами "Бенфики" в Португалии

После матча чемпионата Португалии, в котором встречались "Бенфика" и "Порту", произошла стычка фанатов и полицейских. Беспорядки устроили болельщики столичной "Бенфики", раздосадованные поражением своей команды (0:1), сообщает радиостанция TSF.

Фанаты "Бенфики" забросали сотрудников правопорядка бутылками, камнями и петардами. Ранения получили шесть полицейских, их коллеги задержали семерых хулиганов.

Во время столкновений болельщиков "Порту" для их же безопасности не выпускали с трибун лиссабонского стадиона "Эштадиу да Луш".