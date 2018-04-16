Шесть полицейских пострадали в потасовке с фанатами "Бенфики" в Португалии
После матча чемпионата Португалии, в котором встречались "Бенфика" и "Порту", произошла стычка фанатов и полицейских. Беспорядки устроили болельщики столичной "Бенфики", раздосадованные поражением своей команды (0:1), сообщает радиостанция TSF.
Фанаты "Бенфики" забросали сотрудников правопорядка бутылками, камнями и петардами. Ранения получили шесть полицейских, их коллеги задержали семерых хулиганов.
Во время столкновений болельщиков "Порту" для их же безопасности не выпускали с трибун лиссабонского стадиона "Эштадиу да Луш".
Sete detidos e seis polícias feridos após Benfica - FC Porto https://t.co/UoabuPem27 Em https://t.co/MDmhqgtnSp pic.twitter.com/uOTDkBp0HZ— TSF Rádio (@TSFRadio) 15 апреля 2018 г.
В чемпионате Португалии "Порту" имеет 76 очков и располагается на первом месте, а столичные "Бенфика" с 74 очками и "Спортинг" с 71 очком — на втором и третьем местах соответственно.