В Швеции открыли дорогу для зарядки электрокаров

Швеция открыла первую в мире "наэлектризованную дорогу". На двухкилометровом маршруте между Стокгольмским аэропортом и логистическим центром можно подзарядить электромобиль, если он оборудован специальным токоприёмником. Об инновационной транспортной энергетической системе сообщает The Guardian.

Контактный рельс встроен в асфальт, и для заряда на ходу электрическому автомобилю требуется специальный токоприёмник, который, согласно задумке инженеров, должен опускаться за корпусом авто или выдвигаться из днища машины и касаться металлической конструкции в середине полосы. Электричество подаётся на отдельные участки рельса только тогда, когда над секцией проезжает электромобиль.

Предполагается, что автоматизированная система должна будет присылать водителям счета на оплату.

Авторы проекта считают, что он поможет в распространении электромобилей среди населения, потому что сократит время стационарной зарядки аккумуляторов. Пока сервисом пользуются переоборудованные почтовые грузовики.