Фантастический боевик "Рэмпейдж" стал лидером российского проката

Фантастический боевик "Рэмпейдж" режиссёра Брэда Пейтона занял первое место по кассовым сборам в РФ и СНГ за период с 12 по 15 апреля. Фильм собрал 182 миллиона рублей.

Лента рассказывает о вышедшем из-под контроля генетическом эксперименте. В результате этого модифицированные хищники превращают в руины Северную Америку, а приматолог Дэвис Окойи пытается изобрести антидот, чтобы предотвратить глобальную катастрофу и спасти своего друга Джорджа, который превратился в яростного монстра — самца гориллы.