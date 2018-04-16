Фантастический боевик "Рэмпейдж" стал лидером российского проката
Постер к фильму "Рэмпейдж"/ © Кинопоиск
Второе место занял фильм ужасов "Тихое место". Режиссёром ленты выступил Джон Красински.
Фантастический боевик "Рэмпейдж" режиссёра Брэда Пейтона занял первое место по кассовым сборам в РФ и СНГ за период с 12 по 15 апреля. Фильм собрал 182 миллиона рублей.
Лента рассказывает о вышедшем из-под контроля генетическом эксперименте. В результате этого модифицированные хищники превращают в руины Северную Америку, а приматолог Дэвис Окойи пытается изобрести антидот, чтобы предотвратить глобальную катастрофу и спасти своего друга Джорджа, который превратился в яростного монстра — самца гориллы.
На втором месте оказался фильм ужасов "Тихое место". Лента собрала 122,1 миллиона рублей. Лидер прошлой недели — "Гоголь. Вий" — опустился на третью позицию. Лента собрала 98,9 миллиона рублей.