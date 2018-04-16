Создатель "Игры престолов" рассказал, кого из персонажей он хочет воскресить
Кадр сериала "Игра престолов"/ © Кинопоиск
Писатель на протяжении нескольких лет сокрушается, что в телевизионной адаптации нет одного из персонажей его романов.
Автор серии романов "Песнь льда и пламени" Джордж Р. Р. Мартин периодически вспоминает, что создатели сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс не добавили в сценарий телевизионной адаптации Бессердечную. Именно такое прозвище в его книгах получила воскресшая Кейтилин Старк.
По словам автора книг, роль Бессердечной очень важна для вселенной. Как утверждает Мартин, решение Бениоффа и Уайсса убрать из сценария Бессердечную было первым серьёзным отступлением от сюжета его книг. Писатель пытался оспорить этот момент, но это не принесло результатов.
Мартин хочет сделать всё возможное, чтобы персонаж появился в шоу. Сам же писатель сейчас занят двухтомной энциклопедией "Огонь и кровь". После он планирует вернуться к шестой книге из серии романов — "Ветра зимы".