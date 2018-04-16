Создатель "Игры престолов" рассказал, кого из персонажей он хочет воскресить

Писатель на протяжении нескольких лет сокрушается, что в телевизионной адаптации нет одного из персонажей его романов.

Автор серии романов "Песнь льда и пламени" Джордж Р. Р. Мартин периодически вспоминает, что создатели сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс не добавили в сценарий телевизионной адаптации Бессердечную. Именно такое прозвище в его книгах получила воскресшая Кейтилин Старк.

По словам автора книг, роль Бессердечной очень важна для вселенной. Как утверждает Мартин, решение Бениоффа и Уайсса убрать из сценария Бессердечную было первым серьёзным отступлением от сюжета его книг. Писатель пытался оспорить этот момент, но это не принесло результатов.