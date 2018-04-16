Разработчики пропустят главную выставку игр ради чемпионата мира по футболу в РФ

Сотрудники компании THQ Nordic объявили, что не будут участвовать в E3 2018, которая пройдёт с 12 по 15 июня в Лос-Анджелесе. Причина — чемпионат мира по футболу. Он начнётся 14 июня в РФ.

Представители издательства признали, что ни в коем случае не могут пропустить спортивное мероприятие. В связи с этим они ограничатся просмотром главной игровой выставки только онлайн.

Также в фирме пошутили, что из-за разницы во времени между восточным побережьем США и РФ смотреть футбол из Санта-Моники было бы неудобно, так как слишком рано для выпивки. Вместе с этим разработчики добавили, что покажут свои новые игры на выставке Gamescom в Кёльне, которая пройдёт в августе.