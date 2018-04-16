Новая игра "Ходячие мертвецы" будет напоминать "Игру престолов"

Многопользовательский шутер Overkill’s The Walking Dead должен выйти уже этой осенью, однако конкретные подробности игры до сих пор держатся в тайне. Проектом занимаются авторы Payday 2.

Бренд-директор издательства Starbreeze Алмир Листо рассказал, что Payday 2 и Overkill's The Walking Dead сильно отличаются друг от друга. По его словам, новая игра будет больше похожа на "Игру престолов", которая с каждым эпизодом становится жёстче и мрачнее.