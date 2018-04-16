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Опубликовано 16 апреля 2018, 08:33

Новая игра "Ходячие мертвецы" будет напоминать "Игру престолов"

Стали известны первые подробности о будущей игре. Информацию подготовили для майского номера Official PlayStation Magazine.

Фото &copy; Overkill Software

Фото © Overkill Software

Многопользовательский шутер Overkill’s The Walking Dead должен выйти уже этой осенью, однако конкретные подробности игры до сих пор держатся в тайне. Проектом занимаются авторы Payday 2.

Бренд-директор издательства Starbreeze Алмир Листо рассказал, что Payday 2 и Overkill's The Walking Dead сильно отличаются друг от друга. По его словам, новая игра будет больше похожа на "Игру престолов", которая с каждым эпизодом становится жёстче и мрачнее.

Также разработчики рассказали, что в новой игре придётся ремонтировать оружие и следить за его состоянием. Геймеры, не заботящиеся о своих пистолетах и автоматах, могут оказаться в беде, когда оружие заклинит в самый неподходящий момент.

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Сергей Сурепин
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