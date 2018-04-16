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Регион
Опубликовано 16 апреля 2018, 09:04

В этом году выйдет миниатюрная ретро-приставка Sega Mega Drive Mini

Разработчики продолжают играть на чувствах фанатах и повально выпускают ретро-гаджеты.

Скриншот видео&nbsp;Giuseppe's Gaming

Скриншот видео Giuseppe's Gaming

На мероприятии Sega Fes 2018 в Токио компания Sega анонсировала консоль Mega Drive Mini. Выход приставки приурочен к 30-летию классический консоли.

Ранее компания Nintendo уже выпустила миниатюрные консоли NES и SNES Mini. Теперь, по всей видимости, и Sega решила присоединиться к этому тренду.

Точной даты выхода и цены пока нет. Релиз ожидается в этом году.

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Сергей Сурепин
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