В этом году выйдет миниатюрная ретро-приставка Sega Mega Drive Mini

На мероприятии Sega Fes 2018 в Токио компания Sega анонсировала консоль Mega Drive Mini. Выход приставки приурочен к 30-летию классический консоли.

Ранее компания Nintendo уже выпустила миниатюрные консоли NES и SNES Mini. Теперь, по всей видимости, и Sega решила присоединиться к этому тренду.