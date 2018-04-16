В этом году выйдет миниатюрная ретро-приставка Sega Mega Drive Mini
Разработчики продолжают играть на чувствах фанатах и повально выпускают ретро-гаджеты.
Скриншот видео Giuseppe's Gaming
На мероприятии Sega Fes 2018 в Токио компания Sega анонсировала консоль Mega Drive Mini. Выход приставки приурочен к 30-летию классический консоли.
Ранее компания Nintendo уже выпустила миниатюрные консоли NES и SNES Mini. Теперь, по всей видимости, и Sega решила присоединиться к этому тренду.
Точной даты выхода и цены пока нет. Релиз ожидается в этом году.