"Одноклассники" будут отдавать весь доход разработчикам мобильных игр

Социальная сеть "Одноклассники" запускает программу поддержки разработчиков мобильных игр на HTML5. Благодаря ей в течение первых трёх месяцев после загрузки игры авторы будут получать 100% дохода от неё.

Программа действует только на новые игры, которые прошли модерацию. Они должны быть опубликованы в местной витрине игр.

Цель социальной сети — увеличить количество качественных мобильных проектов. Также "Одноклассники" хотят привлечь дополнительных пользователей в свою мобильную игровую платформу.