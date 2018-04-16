"Одноклассники" будут отдавать весь доход разработчикам мобильных игр
Правда, специальное предложение от социальной сети продлится только первые три месяца.
Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Социальная сеть "Одноклассники" запускает программу поддержки разработчиков мобильных игр на HTML5. Благодаря ей в течение первых трёх месяцев после загрузки игры авторы будут получать 100% дохода от неё.
Программа действует только на новые игры, которые прошли модерацию. Они должны быть опубликованы в местной витрине игр.
Цель социальной сети — увеличить количество качественных мобильных проектов. Также "Одноклассники" хотят привлечь дополнительных пользователей в свою мобильную игровую платформу.
Когда именно будет запущена новая программа — неизвестно.