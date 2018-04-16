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Регион
Опубликовано 16 апреля 2018, 09:34

"Одноклассники" будут отдавать весь доход разработчикам мобильных игр

Правда, специальное предложение от социальной сети продлится только первые три месяца.

Фото &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Социальная сеть "Одноклассники" запускает программу поддержки разработчиков мобильных игр на HTML5. Благодаря ей в течение первых трёх месяцев после загрузки игры авторы будут получать 100% дохода от неё.

Программа действует только на новые игры, которые прошли модерацию. Они должны быть опубликованы в местной витрине игр.

Цель социальной сети — увеличить количество качественных мобильных проектов. Также "Одноклассники" хотят привлечь дополнительных пользователей в свою мобильную игровую платформу.

Когда именно будет запущена новая программа — неизвестно.

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Сергей Сурепин
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