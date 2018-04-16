Звезда "Игры престолов" и Эмили Ратаковски снялись в триллере о пианистке
Натали Дормер сыграет в новом фильме под названием "В темноте". В Сети уже появился трейлер ленты.
Фото: © Кадр из видео YouTube/Movieclips Trailers
Актриса Натали Дормер нашла, чем занять себя после съёмок в "Игре престолов". Звезда сериала снялась в фильме "В темноте".
Она предстанет в роли слепой лондонской пианистки, случайно ставшей свидетелем убийства своей соседки. Соседку сыграет Эмили Ратаковски из "Исчезнувшей". Сначала полиция считает смерть Вероники самоубийством, но у одного из следователей возникают сомнения на этот счёт.
Дормер выступила сценаристкой фильма. Её соавтор — режиссёр и продюсер картины Энтони Бирн.
Лента выйдет в прокат 25 мая. В России фильм покажут 14 июня 2018 года.