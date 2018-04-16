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Опубликовано 16 апреля 2018, 10:44

Звезда "Игры престолов" и Эмили Ратаковски снялись в триллере о пианистке

Натали Дормер сыграет в новом фильме под названием "В темноте". В Сети уже появился трейлер ленты.

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Movieclips Trailers

Фото: © Кадр из видео YouTube/Movieclips Trailers

Актриса Натали Дормер нашла, чем занять себя после съёмок в "Игре престолов". Звезда сериала снялась в фильме "В темноте".

Она предстанет в роли слепой лондонской пианистки, случайно ставшей свидетелем убийства своей соседки. Соседку сыграет Эмили Ратаковски из "Исчезнувшей". Сначала полиция считает смерть Вероники самоубийством, но у одного из следователей возникают сомнения на этот счёт.

Дормер выступила сценаристкой фильма. Её соавтор — режиссёр и продюсер картины Энтони Бирн.

Лента выйдет в прокат 25 мая. В России фильм покажут 14 июня 2018 года.

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Сергей Сурепин
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