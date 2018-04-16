Виртуальная реальность помогла геймеру похудеть на пару килограммов за неделю

Для этого игрок немного переоборудовал комнату и установил для себя несколько правил.

Пользователь Reddit под псевдонимом elliotttate рассказал, как сделал из версии Skyrim для виртуальной реальности тренажёр для упражнений. Он понемногу давал себе физические нагрузки и в других играх с виртуальной реальностью.

Полноценные тренировки, по словам геймера, начались после выхода RPG от Bethesda для гарнитур, совместимых с ПК. Для усиления метода геймер установил несколько модификаций, чтобы можно было сильнее погрузиться в RPG.