Виртуальная реальность помогла геймеру похудеть на пару килограммов за неделю
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Для этого игрок немного переоборудовал комнату и установил для себя несколько правил.
Пользователь Reddit под псевдонимом elliotttate рассказал, как сделал из версии Skyrim для виртуальной реальности тренажёр для упражнений. Он понемногу давал себе физические нагрузки и в других играх с виртуальной реальностью.
Полноценные тренировки, по словам геймера, начались после выхода RPG от Bethesda для гарнитур, совместимых с ПК. Для усиления метода геймер установил несколько модификаций, чтобы можно было сильнее погрузиться в RPG.
В итоге спустя немногим больше недели геймер потерял 4,5 килограмма лишнего веса.