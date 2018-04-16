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Регион
Опубликовано 16 апреля 2018, 12:17

Виртуальная реальность помогла геймеру похудеть на пару килограммов за неделю

Фото &copy; Pexels

Фото © Pexels

Для этого игрок немного переоборудовал комнату и установил для себя несколько правил.

Пользователь Reddit под псевдонимом elliotttate рассказал, как сделал из версии Skyrim для виртуальной реальности тренажёр для упражнений. Он понемногу давал себе физические нагрузки и в других играх с виртуальной реальностью.

Полноценные тренировки, по словам геймера, начались после выхода RPG от Bethesda для гарнитур, совместимых с ПК. Для усиления метода геймер установил несколько модификаций, чтобы можно было сильнее погрузиться в RPG.

В итоге спустя немногим больше недели геймер потерял 4,5 килограмма лишнего веса.

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Сергей Сурепин
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