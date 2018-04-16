МЧС сообщило о 460 российских ТЦ, переоборудованных из производственных зданий

Напомним, что здание сгоревшей в Кемерове "Зимней вишни" изначально принадлежало кондитерской фабрике, но новые владельцы затеяли перепланировку и провели её с грубыми нарушениями.

В ходе масштабных проверок объектов с массовым пребыванием людей, которые прокатились по стране после трагедии в "Зимней вишне", МЧС России обнаружило более 450 торговых центров, которые были также переоборудованы из производственных зданий. Об этом на селекторном совещании ведомства сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

— 460 торгово-развлекательных центров переоборудованы из зданий производственного и складского назначения, — проинформировал он.

Отметим, что всего проверки охватили 84 тысячи объектов, в том числе свыше 10 тысяч ТЦ.